Zehn Plätze sind für Schüler noch frei

Der deutsch-britische Schüleraustausch gibt zehn Schülern aus Schwetzingen im Alter von 10 bis 18 Jahren die Möglichkeit, in den Sommerferien an einer zweiwöchigen Erholungs- und Lernreise mit Sprachkurs in England teilzunehmen. Untergebracht werden die Jungen und Mädchen in Gastfamilien in der am Meer gelegenen Kleinstadt Broadstairs – hier lebte einst Charles Dickens.

Jeweils vormittags werden die Schüler von englischen Sprachlehrern unterrichtet. So können sie ihre Englischkenntnisse verbessern. Zum Ende des Sprachkurses bekommt jeder Teilnehmer ein Zertifikat. Nachmittags stehen Sport und Ausflüge auf dem Programm. zg

Info: Bei Interesse eine Mail an mail@englandaustausch.com schreiben und Namen, Adresse, Alter und Klassenstufe angeben

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 06.04.2019