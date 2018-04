Anzeige

Das Ensemble „Groupe Vocal Sine Nomine“ wurde 1994 gegründet und besteht aus jungen Sängerinnen und Sängern im Alter von 20 bis 45 Jahren. Sein Repertoire ist sehr vielfältig und weist geistliche als auch weltliche Werke aus den verschiedenen Epochen auf. Der Chor hat unter anderem am Musikfestival „Europa Cantat“ teilgenommen. Seit 2013 ist Jean-Sébastien Nicolas der musikalische Leiter des Ensembles.

Wiederholung in Nancy

In Calme des Nuits werden sich Quatro Forte und das Ensemble „Groupe Vocal Sine Nomine“ mit einem jeweils eigenen Repertoire präsentieren, sie werden auch gemeinsam und doppelchörig zu hören sein. Am Samstag, 30. Juni, wird das Konzert in Nancy wiederholt. zg

