Zeichen setzen – in Orange

Der Zonta-Club sagt seit 2014 mit „Zonta says no“ öffentlich sichtbar Nein zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Innerhalb der UN-Women-Aktion „Orange the world“ lassen Zonta-Clubs bundesweit an diesem Mittwoch, 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen, ab 17 Uhr Gebäude ihrer Gemeinde orange leuchten. In Schwetzingen werden die Volkshochschule und die evangelische Stadtkirche auf den Kleinen Planken in der Warnfarbe erstrahlen. Jeweils zwei Mitglieder werden von 17 bis 19 Uhr mit einem Infostand vor den Gebäuden stehen. Damit startet der Zonta-Club Schwetzingen seine Aktion innerhalb der besagten Kampagne, die bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, andauert. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 25.11.2020