Zeit für den Christkindlmarkt

Wie seit vielen Jahren lädt die Kultur-und Heimatstube eine Woche vor dem ersten Advent zum Christkindlmarkt ein. Der große Saal des Bassermann-Vereinshauses wird an diesem Wochenende in einen weihnachtlichen, vielfältigen Marktplatz verwandelt, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Es haben mehr als 20 Aussteller aus der Region ihr Kommen zugesagt und werden mit ihrem vielfältigen Angebot Vorfreude auf die Adventszeit wecken. Das Spektrum reicht von warmen Socken über getöpferte Engelchen, edle Strickstulpen mit Perlen, lustige Geschenkverpackungen, Grußkarten bis zu kunstvollen exotischen Lampen aus Hanji. Es fällt oft schwer sich zu entscheiden, unter all diesen liebevoll gestalteten Handarbeiten.

Adventskränze werden gebunden

Einige Leckereien dürfen natürlich nicht fehlen. Es gibt köstliche Marmeladen aus verschiedenen Früchten, die alle probiert werden können, Honig und die ersten Plätzchen. Es lohnt sich, bei den Ständen ein wenig zu stöbern. Erst dabei findet man manchmal genau jenes Stück, welches das gewisse Etwas hat und uns begeistert. Wenige Tage vor dem Markt bricht unter den Frauen der Kulturstube richtige Hektik aus: Die Adventskränze werden gebunden. Sie sollen ja frisch sein, wenn die erste Kerze angebrannt wird. Auf Wunsch werden die Kränze mit Kerzen und Schleifen herausgeputzt. Daneben werden auch noch kleine Gebinde für die Eingangstüren und vieles mehr angeboten. Nach all den Eindrücken im großen Saal, kommt eine Tasse Kaffee oder Tee mit einem Stück Kuchen oder einer Waffel genau richtig. Auch wird Punsch angeboten.

Die Klöppelgruppe wird in den Räumen der Kulturstube diese fast vergessene Handarbeitstechnik vorführen und sich wieder einige sehr schöne Modelle zu Weihnachten ausgedacht haben. Auch in diesem Jahr soll der Reinerlös des Marktes der Lebenshilfe Schwetzingen/Hockenheim gespendet werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.11.2019