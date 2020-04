Zeitfenster zum Einkaufen für Menschen ab 65

Ungarn ist bislang in Sachen Corona relativ glimpflich weggekommen, wenn man den Mitteilungen aus Ungarn Glauben schenken kann. Aber das Virus hat das Land wie alle anderen in Europa fest im Griff. Wir haben in Pápa, seit 1993, Partnerstadt von Schwetzingen nachgefragt, wie die aktuelle Lage ist.

Im Komitat Veszprém, zu dem Pápa gehört, seien mit Stand vergangener Woche nur 32 Personen erkrankt, berichtet Kati Boros (Bild), die in Schwetzingen bestens bekannte Tourismus- und Partnerschaftsbeauftragte. „In der Stadt haben wir keine Corona-Erkrankten, wir haben eine Person, die infiziert war, aber jetzt bereits wieder gesund ist, und wir haben eine Person, die jetzt im Krankenhaus von Ajka behandelt wird“, erzählt sie. Das Krankenhaus von Ajka sei das im Komitat, das zurzeit Corona-Patienten empfangen soll, die eine Klinikbehandlung benötigen. Die Kranken, die milde Symptome zeigen, könnten zu Hause bleiben.

Insgesamt sei bis jetzt bei 89 Personen in Pápa Beobachtung oder Quarantäne vorgeschrieben gewesen, davon seien noch 46 Fälle betroffen. 41 Personen sei die Beobachtung verordnet worden, weil sie aus dem Ausland zurückgekehrt waren, bei fünf Personen sei die Quarantäne vorgeschrieben, weil sie milde Symptome zeigen und sie noch auf die Testergebnisse warten. „In diesen fünf Fällen kann es also sein, dass es sich bei diesen Personen um Corona-Erkrankte handelt oder um Leute, die sich eine Erkältung zugezogen haben. Nach den Tests wissen wir mehr“, sagt Kati Boros.

Im ganzen Land – so auch in Pápa – sind die Schulen und Kindergärten zu. In einem Kindergarten gebe es eine Notbetreuung, zurzeit mit elf Mädchen und Jungen. Beim Thema Ausgangsbeschränkungen ist es ähnlich wie in Deutschland: Menschen, die älter als 65 Jahre sind, sollten grundsätzlich zu Hause bleiben und von Familie, Nachbarn oder Sozialarbeitern versorgt werden. Wenn es aber nicht anders geht, können sie jeden Tag zwischen 9 und 12 Uhr einkaufen gehen und andere Besorgungen erledigen. Boros erklärt: „In diesem Zeitfenster dürfen nur sie die Geschäfte und Apotheken betreten. Es ist der Weg, wie wir sie schützen möchten, wenn sie schon nicht zu Hause bleiben.“ Bei Lebensmittelgeschäften gebe es keine Beschränkungen bei den Öffnungszeiten, bei allen anderen Geschäften gelte, dass sie spätestens um 15 Uhr schließen müssen.

Verstärkte Polizeikontrollen

Auch in Ungarn gilt: Die Menschen sollen soziale Kontakte meiden. Keine Veranstaltungen, keine Partys, keine Familienfeier. Sie sollen zu Hause bleiben. Erlaubt ist, zur Arbeit zu gehen, Einkäufe zu erledigen, ältere Verwandte zu versorgen und Sport zu treiben – allein, möglichst im Grünen oder dem Wohnort nah.

Ihre Eindrücke beschreibt Kati Boros wie folgt: „Zu Ostern hatten wir sehr schönes Wetter, viele Städte, beliebte Ausflugsziele wurden komplett abgesperrt, weil sie keine Besucher haben wollten. Die Polizei war im Dauereinsatz, viele Leute wollten nicht verstehen, dass sie zu Hause bleiben müssen. Es ist jetzt nicht die Zeit für Ausflüge.“

In Pápa halte man sich ziemlich gut an diese Beschränkungen, nur in den Lebensmittelgeschäften gebe es ab und zu zu viele Menschen. „Wir haben noch keine Maskenpflicht, viele tragen trotzdem eine“, berichtet sie. Die Stadt lasse Masken nähen und kaufe Gummihandschuhe: „Die ersten wurden bereits bei den über 60-Jährigen in der Bevölkerung verteilt, nächste Woche starten wir die nächste Runde, da bekommen alle Einwohner der Stadt, die zwischen 50 und 60 Jahre alt sind, eine Maske und Gummihandschuhe.“

Das Krankenhaus, der Rettungsdienst, die Hausärzte und die Sozialheime seien mit Schutzausrüstung gut und ausreichend versorgt. „Wir passen besonders bei den Altenheimen gut auf, da sind die Einwohner ja jetzt besonders gefährdet. Seit Wochen herrscht dort Besuchsverbot, wenn Personen vom Krankenhaus übernommen werden, dann nur mit negativem Corona-Test oder wenn kein Testergebnis vorliegt, dann mit 14 Tagen Isolierung“, erzählt Boros.

Die Stadt Pápa stehe auch vor großen Probleme: Sie müsse ihr Budget neu planen. „Denn einerseits haben in den letzten Tagen die Entscheidungen der Regierung dazu beigetragen, dass wir Steuer- und sonstige Einnahmen verlieren, anderseits müssen wir damit rechnen, dass die von den örtlichen Firmen bezahlte Gewerbesteuer deutlich niedriger ausfallen wird. Wir verlieren insgesamt 20 Prozent der geplanten Einnahmen. Es bedeutet also sparen“, sagt die langjährige Mitarbeiterin, die unter anderem auch für das Esterhazy-Schloss verantwortlich ist.

Bürgermeister verzichten auf Geld

Nicht unerwähnt lässt sie die Maßnahmen von Stadtoberhaupt Dr. Támas Aldózo: „Ich denke nicht, dass es viel Städte in Ungarn gibt, wo der Bürgermeister folgende Entscheidungen traf: zehn Prozent Lohnkürzung bei allen städtischen Angestellten.“ Da sein Gehalt und das Gehalt des stellvertretenden Bürgermeisters vom Gesetz bestimmt werden, könne er zwar nicht auf zehn Prozent seines Gehalts verzichten. Er und sein Stellvertreter hätten deshalb entschieden, 20 Prozent von ihrem Netto-Lohn in die Stiftung einzubezahlen, die die Kosten für die Schutzmaßnahmen übernimmt. „Er hat auch beschlossen, dass die Gemeinderäte nichts mehr bekommen, dieses Geld wird auch für die Schutzmaßnahmen verwendet.

Auch für Kati Boros selbst und ihre Firma, die für die Stadt arbeitet, ist die Corona-Krise existenzbedrohend: „Wir leben vom Tourismus, jetzt gibt es keine Touristen. Keine Touristen bedeutet keine Einnahmen, wir kämpfen also ums Überleben.“ Zum Abschluss hat sie noch einen Gruß von Bürgermeister Dr. Aldózo mitgeschickt: „An alle unserer Freunde: Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und wir freuen uns schon darauf, euch in schöneren Zeiten wiederzusehen.“

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.04.2020