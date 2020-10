Zeitung zieht um – ist aber trotzdem immer erreichbar

Jetzt wird’s ernst: Die Kisten sind gepackt und die kleinen und großen Schätze im Wust der vielen Unnötigkeiten der Jäger und Sammler in der Redaktion wurden identifiziert und gesichert. Heute zieht die Redaktion der Schwetzinger Zeitung aus dem zweiten Obergeschoss in der Carl-Theodor-Straße 1 (Pressehaus) aus. Aber, da die Telekom leider nicht wie versprochen die Datenleitung im neuen Gebäude Carl-Theodor-Straße 2 (Grüner Baum) rechtzeitig zur Verfügung stellen kann, geht die Redaktion für zwei Wochen ins Homeoffice.

Erreichbar bleibt die Redaktion natürlich trotzdem unter den üblichen Nummern, die auf die Mobiltelefone umgestellt werden und unter der Redaktionsnummer 06202/205-300. Der sicherste Weg ist derzeit aber, per E-Mail Kontakt aufzunehmen. Auf die allgemeine Redaktionsadresse sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de haben alle Redakteure Zugriff.

Kundenforum und Mediaverkauf bleiben noch in den Räumlichkeiten im Pressehaus. Das Kundenforum (E-Mail: sz-vertrieb@schwetzinger-zeitung.de) hat derzeit Dienstag bis Samstag von 8 bis 12 Uhr geöffnet, der Mediaverkauf im ersten Obergeschoss ist von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 14 und 16 Uhr vor Ort (E-Mail: sz-anzeigen@schwetzinger-zeitung.de).

Voraussichtlich am Montag, 9. November, erfolgt dann der Umzug aller Bereiche unserer Zeitung ins renovierte Gebäude. Dort ist das Kundenforum dann wieder im Erdgeschoss zu finden, in dem Bereich, in dem sich früher die Weinstube befand, der Zugang erfolgt von der Carl-Theodor-Straße aus. Mediaverkauf und Redaktion befinden sich dann im ersten Obergeschoss. Einen Tag der offenen Tür, der geplant war, müssen wir auf die Zeit nach der Corona-Pandemie verschieben. jüg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.10.2020