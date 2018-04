Zeitunglesen macht junge Leute fit fürs Berufsleben

Bensheim/Schwetzingen.Mit der Tageszeitung erfolgreich ins Berufsleben starten: Mehr als 200 Auszubildende beteiligen sich in diesem Jahr am Projekt "Klasse Azubis". Die neue Runde wurde mit einer Auftaktveranstaltung für Teilnehmer und Ausbildungsleiter eingeläutet. Gastgeber war diesmal das Bensheimer Dentalunternehmen Sirona - einer von über 60 Betrieben in der Metropolregion Rhein-Neckar, der im Rahmen von

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3481 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.10.2011