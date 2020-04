Zeitungsaufruf zeigt Wirkung

„Ich freute mich sehr, dass Traudl Muth sich bei mir gemeldet hat, nachdem sie mein Hilfsangebot in der Schwetzinger Zeitung gelesen hatte. Sie fragte mich, ob ich ihr bei der Gartenarbeit behilflich sein könne. Da ich das besonders gerne mache, sagte ich sofort zu“, schreibt Said Azami der Redaktion und schickt Bilder mit.

Said Azami lebt seit einigen Jahren in Schwetzingen, er aus stammt Afghanistan und ist hier kein Unbekannter mehr. Gemeinsam mit der Schwetzingerin Raquel Rempp verfasste er ein Buch über seine Flucht. Da er in seiner neuen Wahlheimat viel Hilfe erfahren hat, wollte er Menschen etwas zurückgeben und bat unsere Redaktion, ihm dabei per abgedruckten Aufruf (vom 24. März) zu helfen.

Wer braucht Unterstützung?

Über seinen Gärtnereinsatz schreibt Said Azami: „Das schöne Wetter motivierte mich umso mehr. Mit dem Fahrrad fuhr ich bei Sonnenschein in die Anlage und befreite den Garten vom vielen Unkraut, ordnete die Beete, grub die Erde um und half beim Pflanzen der neuen Setzlinge. Der Himmel strahlend blau, die Vögel zwitscherten. Die Natur erwacht zurzeit in ihrer natürlichen Schönheit. Jeder Samen ist wie Hoffnung für die Menschen, für die Vögel und für viele andere Lebewesen, wenn er in der fruchtbaren Erde zu Pflanzen gedeiht. Jede farbige Blume, jeder Schmetterling, jeder Vogelgesang gibt uns Menschen bei der Gartenarbeit nicht nur Motivation, sondern viel Lebensfreude. Mittags gab es Kaffee und Berliner, natürlich im vorgegebenen sicheren Abstand. Ich freue mich schon, wenn der Garten bald mit frischen Pflanzen und Blumen in einer herrlichen Vielfalt erblüht und den Menschen – vor allem Traudel Muth – somit noch mehr Freude bringt. Danke schön, dass ich dabei behilflich sein durfte.“ Sehr gerne würde Said Azami älteren oder hilfsbedürftigen Menschen weiter helfen, „das sehe ich als eine Bürgerpflicht an und wünsche mir, dass sich die Menschen bei mir melden: azamisaid511@yahoo.com.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 07.04.2020