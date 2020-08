Reisen gehört zu meinen Leidenschaften. Das war schon immer so. Durch die besonderen Umstände in diesem Jahr ist der Drang nach Individualität, vielleicht auch nach Einsamkeit größer denn je. Berghütten und Ferienwohnungen oder -häuser gehören da – wie bei so vielen – zu meinen Favoriten. Oder einfach zu Hause bleiben, in alten Fotoalben Bilder früherer Touren anschauen und in Erinnerungen schwelgen. So erinnere ich mich zum Beispiel gern an die Campingurlaube, die ich früher mit meinen Eltern bevorzugt am Helenesee bei Frankfurt an der Oder gemacht habe. Wir hatten nämlich einen Klappfix. Das war ein Anhänger fürs Auto, der sich zu einem Zelt aufklappen ließ mit drei festen Liegeflächen – also einem Doppel- und einem Einzelbett voneinander abgeschirmt – einem Ausklapptisch und zwei Sitzgelegenheiten, samt Vorzeltaufbau, in dem auf Gasherdplatten gekocht wurde. Manch einer mag ihn auch als Camptourist kennen, so seine spätere Bezeichnung.

Der Klappfix war wirklich klasse – es war zelten, nur luxuriöser. Man lag nicht mit dem Schlafsack auf einer Luftmatratze oder Isomatte, sondern eben auf einem richtigen Bett. Das ist viel wert, so habe ich das damals schon zu schätzen gewusst und weiß es heute noch mehr zu würdigen. Und mein Vater hatte sogar einen Kofferfernseher, der mitgenommen wurde. Der war noch schwarz-weiß, hatte fünf Druckknöpfe und mit etwas Glück bekam man sogar einen Sender rein, wenn auch oft grieselig. Aber das hat damals irgendwie gar nicht gestört.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.08.2020