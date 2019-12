Zettel mit Namen verbrannt

Weiter- und Fortbildung in hospizlichen Themen ist ständiger Auftrag und Verpflichtung aller ehrenamtlichen Hospizbegleiter. So hat auf Einladung der Hospizgemeinschaft Region Schwetzingen Referent Gottfried Rudolph, evangelischer Theologe und Supervisor, einen hochinteressanten und spirituell verankerten Vortrag zum Thema „Sterberituale in verschiedenen Kulturen“ vorbereitet, heißt es in einer Pressemitteilung der Hospizgemeinschaft.

Im Mittelpunkt standen die fünf großen Weltreligionen: das Judentum, das Christentum, der Islam, der Hinduismus und Buddhismus. Um in das Thema einzusteigen, wurde der Film Samsara (der Kreislauf des Lebens) gezeigt. Nach einer übersichtlichen Schau über die grundsätzliche Ausrichtung der Weltreligionen wurden in einer Gruppenarbeit in der Tiefe die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der jeweiligen Religion mit ihren Sterberitualen erarbeitet und ausgiebig besprochen.

Bei Gottfried Rudolph spürte die Gruppe in allen seinen Ausführungen seine Begeisterung, gepaart mit unerschöpflichem Wissen, mit Beispielen aus vielerlei persönlichen Begegnungen. So konnte er uns seine Erfahrungen aus Erlebnissen mit Menschen verschiedener Religionen vermitteln.

Feierstunde mit Musik

In einem Trauerritual haben die ehrenamtlichen Hospizbegleiter auch den in diesem Jahr verstorbenen Mitgliedern und der Menschen gedacht, die sie begleitet haben. Die Namen der Verstorbenen wurden dabei auf Zettel geschrieben, vorgelesen und in einer Schale verbrannt. Die Feierstunde wurde, wie auch Beginn und Ende der Weiterbildung, mit Musik durch Klaus Holland, und Horst Riedinger, auf der Bratsche und Violine umrahmt.

Mit neuem Wissen und gestärkt durch die Gemeinschaft war es ein bereicherndes Wochenende, heißt es abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.12.2019