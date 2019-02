Zeugen für Unfall am Bahnhof gesucht

Ein bislang nicht ermittelter Autofahrer parkte am Donnerstag kurz vor 18 Uhr rückwärts aus einer Parklücke der Bahnhofsanlage gegenüber des Busbahnhofs aus.

Ein Mercedes-Fahrer, der in Richtung Carl-Theodor-Straße unterwegs war, musste ausweichen und touchierte dabei einen haltenden Linienbus. Sowohl am Mercedes als auch am Linienbus entstand ein Schaden, dessen Höhe derzeit noch nicht bezifferbar ist. Der Autofahrer kümmerte sich nicht weiter um die Angelegenheit und setzte seine Fahrt fort. Angaben zu dem Auto und zu dessen Kennzeichen liegen nicht vor. Es müsste sich jedoch um ein dunkles Fahrzeug gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/28 80, zu melden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 09.02.2019