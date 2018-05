Anzeige

Die Ziegen waren als Erste schon zurück im Hirschacker, dann kamen auch die Schafe dazu. Jetzt sind zum dritten Mal gut 40 tierische Landschaftspfleger auf der rund sechs Hektar großen eingezäunten Fläche im Einsatz und tragen dazu bei, dass Brombeere, Robinie und Co. wertvolle und geschützte Lebensräume mit ihrer charakteristischen Pflanzenvielfalt nicht überwuchern. Die Tiere werden wieder ihrer Aufgabe im Rahmen des Naturschutzprojekts „Lebensader Oberrhein“ nachgehen, frische Blätter fressen und Borke abnagen, heißt es in einer Pressemitteilung des Nabu Baden-Württemberg.

„Man merkt, dass einige Tiere die Waldweide aus dem Vorjahr bereits kennen und gezielt etwa die Robinien ansteuern. Für die Herde ist das hier jetzt ein richtiges Schlaraffenland, weil sich die Vegetation in der letzten Wärmephase so schnell entwickelt hat und in die Höhe geschossen ist“, berichtet „Lebensader Oberrhein“-Projektleiterin Dr. Kat-rin Fritzsch. Die Ziegen und Schafe halten mit ihrem Appetit die aufkommenden Gehölze in Schach und sorgen so dafür, dass lichte Wälder licht bleiben – ein wichtiger Baustein, um die biologische Vielfalt langfristig zu sichern.

„Wer mag und etwas Glück hat, kann den fleißigen Fressern bei der Arbeit zusehen“, rät Fritzsch und appelliert zugleich an die Besucherinnen und Besucher: „Bitte nehmen Sie Rücksicht auf das Tierwohl und vermeiden Sie es, die Herde durch freilaufende Hunde zu beunruhigen. Es ist außerdem wichtig, die Tiere nicht zu füttern. Sonst ist die Gefahr groß, dass sie ernsthaft krank werden.“