Ziel: Rathaus soll klimaneutral sein

"Wenn die große Politik versagt, ist es umso wichtiger, dass sich von unten was tut", sagte Dr. Hans-Joachim Förster (CDU) in seiner Stellungnahme, als es in der jüngsten Gemeinderatssitzung um die Beteiligung der Stadt Schwetzingen an der Studie "Klimaneutrales Rathaus" ging. Bei dem Forschungsprojekt des FZI (Forschungszentrum Informatik an der Universität Karlsruhe) und des

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2749 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.10.2011