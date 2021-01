Zigarettenautomat aus Wand gerupft

Eine Gruppe von vier bis fünf Personen versuchte am Samstagabend um 21.30 Uhr in der Wilhelmstraße in Schwetzingen einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Dazu wurde der Automat aus der Verankerung in der Wand gerissen. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Eine Anwohnerin wurde durch den Lärm aufmerksam. Sie schaute nach und sah die Gruppe samt Automaten auf dem Gehweg. Die Personen flüchteten schließlich ohne Beute zu Fuß über die Heidelberger Straße in Richtung Gustav-Hummel-Straße. Nach Angaben der Zeugin soll einer der Täter eine rote Winterjacke mit Pelzbesatz getragen haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der Zigarettenautomat wurde sichergestellt.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06202/28 80 zu melden. pol

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 19.01.2021