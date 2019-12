Zimmerbrand in der Villa Benz

Schreckminuten am Montagabend: Die Feuerwehr wird kurz nach 19 Uhr zu einem Einsatz in die Zähringerstraße in Schwetzingen gerufen. In der Villa Benz ist in einem Zimmer ein Brand ausgebrochen. Laut Angaben der Polizei kam es im Zusammenhang mit Sanierungs- und Renovierungsarbeiten in dem derzeit leerstehenden Hotel zu dem Feuer. Der genaue Auslöser konnte bis Redaktionsschluss nicht mitgeteilt werden. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, die Einsatzkräfte räumten das Gebäude. Die Zähringerstraße musste aufgrund der Lösch- und Sicherungsarbeiten für eine knappe Stunde gesperrt werden. Über die Schadenshöhe lagen bis Redaktionsschluss noch keine Angaben vor. kaba/PR-Video

