Da sie ja vorschriftsmäßig die Plakataufstellung auf dem Ordnungsamt beantragt habe, sei das Gastspiel dort bekannt gewesen, erklärt Sarina Baruk. Den Wasseranschluss habe sie über die Stadtwerke bekommen. Einen anderen Standort habe die Stadt übrigens nicht bieten können. Der neue Messplatz als Standort scheide aus, weil er nur an einer begrenzten Anzahl von Tagen gesperrt werden darf, erklärte Leberecht.

Die Premiere ist für Freitag, 18 Uhr, geplant, weitere Vorstellungen am Samstag (16 Uhr), Sonntag (11 und 15 Uhr) sowie am Montag, Mittwoch und Donnerstag (17 Uhr). „Wir bauen auf und geben unser Bestes“, kündigt Sarina Baruk an. ali

