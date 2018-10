Zirkusreif mit Motiven gespielt

Vergangenes Jahr ist er bei Enjoy Jazz nicht solo aufgetreten, sondern bildete ein Duo mit der Stimmbandballerina Maria João. Faszinierend war das schon, obgleich die beiden Stars, jeder ein künstlerischer Kontinent für sich, nicht ganz zusammen fanden. Diesmal ist der Meister ganz allein gekommen, Anlass sind die Jazztage in Schwetzingen, die er im Rokokotheater prominent eröffnet.

Doch auch solo ist Egberto Gismonti eine anregend gespaltene Persönlichkeit: als Gitarrist und Pianist. Die „Schuld“ daran kann er an seine Eltern weitergeben, denn der Vater, aus dem Libanon gebürtig, riet ihm zum Klavier, die Mutter, eine Italienerin, zum Saitenspiel. Egberto war ein braver Sohn – und folgte beiden Elternteilen.

Seine Früchte trägt das heute noch: in einem wahrhaft universalistischen Musikverständnis. Was man da im Rokokotheater höre, sei „Brasilian Folk“, erklärt Gismonti. Doch von Bossa-Nova-Stereotypen ist es eine halbe Weltreise entfernt. Brasilien ist in diesem künstlerischen Fall vielmehr erneut ein Kontinent für sich, auch klassische Musik hat man sich dort schon immer mit viel Selbstbewusstsein einverleibt, der Komponist Villa-Lobos und die „Bachianas brasileiras“ stehen da nur stellvertretend.

Ungezwungen, mit feiner Ironie

Wenn Gismonti zur Gitarre greift, genügen ihm sechs Saiten nicht, es sind in aller Regel acht bis zehn – er brauche einfach Platz, sagt er in Schwetzingen. Platz, wie er es vom Klavier her kennt.

Manche seiner Gitarrenstücke wirken wie Etüden, die einer bestimmten technisch-manuellen Schwierigkeit gewidmet sind und manchmal auch den Korpus und das Wirbelbrett beanspruchen. Bisweilen zirkusreife Spielfiguren und vertrackte Rhythmen werden von dem immerhin schon 70-Jährigen aber nie gitarrerohaft und aufdringlich serviert. Sondern fast nonchalant und immer wieder auch mit feiner, leiser Ironie. Die Virtuosität ist dabei hoch, die Lautstärke meist niedrig.

Dass Gismonti wie ein Gitarrist Klavier und wie ein Pianist Gitarre spielt, kann von enormem Reiz sein. Weil es Reibungen erzeugt. Im zweiten Teil des Schwetzinger Konzerts sitzt er am Flügel, die dynamische Zurückhaltung gibt er hier auf, das Instrument darf seine perkussiven Möglichkeiten zeigen. Doch Gismontis Anschlag kann auch filigran sein, mit der Linken eine sachte, wiegende Bewegung evozieren. Wie in einer Barcarolle der „klassischen“ Klavierromantik.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 22.10.2018