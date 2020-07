„Zu kleine Schilder“

Unsere Leserin Isabel Rodrigues ist verwundert, ja, vielleicht auch ein bisschen verärgert: Vor einigen Tagen ist sie durch die Marstallstraße gefahren, um nach Hause in den Schälzig zu kommen. Dabei wurde sie von der Polizei kontrolliert. 15 Euro Strafe, da sie kein Anlieger und die Marstallstraße seit 2018 eine ausgewiesene Fahrradstraße ist. „Nach elf Jahren in Schwetzingen, eine Überraschung“, sagt sie. Rodrigues findet die Verkehrsschilder zu klein. „Insbesondere wenn man von der Carl-Theodor-Straße in die Marstallstraße rechts abbiegen will. Die Polizistin, die mit mir gesprochen hat, sagte, dass das der Polizei bekannt ist und die Polizei der Stadt schon verschiedene Male Bescheid gegeben hat“, erklärt sie weiter.

Wichtig sei für sie, diese Information transparenter für alle zu machen – „einfach Strafgeld abkassieren und nichts machen, heißt meiner Meinung nach: Abzocke!“ Die Schilder sollten ihrer Ansicht nach größer sein, und eventuell auch auf dem Boden zu sehen sein.

Größe ist DIN-gerecht

„Auf Nachfrage bei der Dienststelle der Polizei wurde unserem Ordnungsamt mitgeteilt, dass die Polizei die Schildergröße in der Marstallstraße bislang weder moniert noch thematisiert hat“, schreibt daraufhin die Pressesprecherin der Stadt Andrea Baisch.

Auch die Größe des Verkehrszeichens sei laut Ordnungsamt DIN-gerecht. „Hier gab es bislang keinerlei Beanstandungen oder negative Rückmeldungen durch die Polizei. Wir schauen uns das aber gerne noch mal an“, schreibt Baisch. Nichtsdestotrotz liege ihrer Meinung nach die Vermutung nahe, dass – gerade ortskundige – Verkehrsteilnehmer die Strecke aus Gewohnheit bewusst nutzen und damit gegen die vom Gemeinderat beschlossene Verkehrsführung als Fahrradstraße verstoßen. Bewohner aus dem Schälzig müssen aktuell – da die Karlsruher Straße gesperrt ist – die Umleitung über die Bruchhäuser Straße und den Odenwaldring nehmen.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.07.2020