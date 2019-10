Zu schönen Adventsmärkten

Der wohl schönste und attraktivste Weihnachtsmarkt Deutschlands wartet auf Besuch aus der Kurpfalz: Für elf Tage verwandelt sich der barocke Fürstensitz Schloss Bückeburg in ein opulent geschmücktes „Weihnachtszauberland“. Exquisite kulinarische Spezialitäten, modische Accessoires, winterliche Garderobe, Dekorationen für Haus, Hof und Garten wird von ausgesuchten Händlern feilgeboten.

Das fürstliche Ambiente gibt hierzu den passenden Rahmen und die im Park aufgestellten Zelte sind innen wie außen elegant geschmückt. Wohl temperiert kann gebummelt, gesucht und gefunden werden, was das Herz begehrt. Ein buntes Programm sorgt für vorweihnachtliche Stimmung und wenn vom Balkon des Schlosses Weihnachtschoräle vorgetragen werden, kann es einem so recht warm ums Herz werden.

Wer dann noch etwas Besonderes sucht, der findet in Deutschlands einziger Hofreitschule fein herausgeputzte Pferde, die mit einer Show ihre ganz eigenen Geschichten erzählen. Geitner Gartenreisen und der Kurpfälzer Reiseclub reisen wieder mit dem Reisebus hin. Übernachtet wird im privat geführten Drei-Sterne-Hotel Exquisit in Minden, mit Frühstücksbuffet und kalt-warmen Adventsabendbuffet. Zur Auswahl steht noch der 30. November bis 1. Dezember, sowie der 5. und 6. Dezember.

Zudem bietet Kurt Geitner auch wieder eine große Adventstour ins Salzburgerland an: „Lassen Sie sich verzaubern von der Adventsstimmung in Salzburg und genießen Sie die schönen und romantischen Weihnachtsmärkte in St. Wolfgang und im Mozartdorf St. Gilgen. Sie übernachten im Salzburgerland in einem Vier-Sterne-S-Wellness-Hotel“, verspricht der Veranstalter.

Erste Station ist München mit den Weihnachtsmärkten des Münchner Kindl. Im Hotel gibt’s anschließend ein tolles Fünf-Gänge-Menü. Am zweiten Tag fährt die Gruppe weiter zum „Wolfgangseer Advent“, erkundet die Gemeinde St. Wolfgang und setzt per Schiff nach St. Gilgen über. Am späten Nachmittag beschließen die Teilnehmer den Tag mit einem Besuch von Salzburg. Die Altstadt mit Getreidegasse und Mozarthaus erwartet die Gäste ebenso wie die Weihnachtsmärkte und der Salzburger Dom. Abends ist wieder ein Fünf-Gänge-Menü geplant.

Samstagmorgens geht’s dann noch per Schiff auf die Insel Herrenchiemsee mit Besichtigung des Schlosses von König Ludwig II. Auf der Heimreise bleibt Zeit auf einen Krug Glühwein auf dem Augsburger Christkindlmarkt. Termin ist Donnerstag, 19., bis Samstag, 21. Dezember.

Leistungen: Zweimal Übernachtung/Halbpension im Vier-Sterne-S-Hotel Gutjahr Abtenau, mit Frühstücksbuffet und Fünf-Gänge-Menü an zwei Abenden, zweites Frühstück bei der Anreise, Reiseleitung, Schifffahrten und Eintritte. Preis: 359 Euro pro Person im Doppelzimmer, Einzelzimmerzuschlag 45 Euro. zg

