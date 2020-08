Zu viel Gesicht? 43-Jährige lädt Fetischclips hoch

Die 43 Jahre alte Schwetzingerin will sich erklären. Noch bevor Richter Adrian Parsei die Daten zu ihrer Person im Amtsgericht verlesen hatte, sprudelt es aus ihr heraus: „Die Videofilme wurden im gemeinsamen Einverständnis hochgeladen.“ Die Schwetzingerin, die als Selbstständige Sex- und Fetischfilme dreht, muss sich am Montagvormittag wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen verantworten. Letztlich hat Richter Parsei das Verfahren gegen eine Zahlung von 500 Euro an das Kinderhospiz Sterntaler eingestellt.

Vorausgegangen sei ein Streit zwischen zwei Frauen. Beide drehen diese Art von Filmen und laden es auf entsprechenden Plattformen für Sexvideos hoch. Vor etwa einem Jahr haben sie auch mehrere Videos zusammengedreht. Die 33 Jahre alte Zeugin aus Ludwigshafen habe allerdings nicht ihr Einverständnis gegeben, dass sechs der insgesamt 22 Videoclips veröffentlicht werden. „Ich will auf diesen Videos nur unterhalb der Nase zu sehen sein, um meine Familie zu schützen. Und bei manchen Videos sieht man sogar meine Wimpern“, erklärt die Frau, die sich als Geschädigte sieht. Noch schlimmer sei für die 33-Jährige allerdings: Bei einer Plattform müssen sich die Darsteller mit einem Ausweis verifizieren. „Auf diesen Seiten bin ich nicht, weil ich meine Identität geheimhalte – und dort hat sie die Clips veröffentlicht.“

Ausweiskopie für den Schlüssel

Den Ausweis habe die Angeklagte, weil sich die 33-Jährige zeitweise in ihr Fotostudio in Hockenheim eingemietet hatte, „um den Schlüssel zu bekommen, habe ich ihr meinen Ausweis kopiert, aber natürlich nur für diesen Zweck und nicht für diese Seite“, sagt die Frau aufgebracht. Sie lehnt sich dabei nach vorne, die Hände halten sich an der Kante des Tisches fest, als wolle sie ihren Ärger mit der Gestik unterstreichen.

Die 43-Jährige schüttelt auf der Anklagebank nur den Kopf. Schreibt desinteressiert in einen Block vor sich, ganz ohne Blickkontakt zu ihrer ehemaligen Kollegin. Die Angeklagte ist nämlich der Meinung: „Sie will sich einfach an mir rächen. Anfang 2019 gab es eine Mieterhöhung. Deshalb sollte sie im Monat 50 Euro mehr zahlen. Da sie das nicht wollte, hab ich sie rausgeworfen“, erklärt sie. Danach sei sie lange von der 33-Jährigen schikaniert worden: „Es ging eine anonyme Anzeige wegen Prostitution ein, mein Studio wurde verwüstet und ich habe Drohanrufe mit unterdrückter Nummer bekommen. Sie will mich aus Prinzip fertigmachen – und das hat sie auch gesagt.“ Nach diesen Streitereien habe sie die Frau überall blockiert und wollte auch alle Videos mit ihr löschen. „Dann habe ich aber gesehen, dass sie unsere Filme noch auf verschiedenen Plattformen hat und dann habe ich sie zwei Tage später auch wieder hochgeladen. Schließlich verdiene ich ja damit auch Geld“, sagt sie.

„Abfallprodukt“ veröffentlicht

Die 33-Jährige erzählt bei der Zeugenaussage eine ganz andere Geschichte. Die Angeklagte habe sie mit einem Knebelvertrag zwei Jahre an das Studio fesseln wollen. Deshalb sei sie ausgestiegen. „Sie hatte mich ja dann überall blockiert und auf vielen Portalen schlechtgemacht. Unter anderem auch, dass ich Clips ohne Genehmigung hochgeladen hätte. Eine Freundin hat mir dann gesagt, dass sie selbst auf einer Seite Videos von uns beiden anbietet. Und eben dieses Video, was ich nicht kannte und was eigentlich auch nur ein Abfallprodukt ist – also so etwas wie Outtakes, die man normalerweise nicht verwendet. “

Eigentlich haben die Frauen sich die Dateien vorher immer zur Ansicht zugeschickt. „So eine Szene wird aus mehreren Perspektiven aufgenommen und jeder hat dann eine andere Aufnahme, die bearbeitet und hochgeladen wird“, bestätigen beide Frauen. Dieser Arbeitsschritte sei allerdings in der vergangenen Zeit etwas in Vergessenheit geraten. Vor etwa einer Woche waren beide Frauen wegen eines Zivilverfahrens in der gleichen Sache beim Landgericht vorstellig. Da haben sich beide Parteien dann geeinigt und eine Unterlassungspflicht für die Zukunft vereinbart. Das – und auch weil die Angeklagte nicht vorbestraft ist – nennt Richter Adrian Parsei schließlich als Grund, um das Verfahren einzustellen.

