Zug um Zug durch die Geschichte

Die Erfindung der Eisenbahn im 19. Jahrhundert brachte in jeder Hinsicht Veränderungen für die Menschheit. Das trifft auch auf die hiesige Region zu. Die kann in diesem Jahr nämlich auf 150 Jahre Rheinbahn zurückblicken. Aus diesem Grund widmet unsere Zeitung dieser Bahn und ihren Geschichten eine Woche vom 1. August an. Hier freut sich die Redaktion auf die Mithilfe der Leser, die nicht nur ihr Wissen rund um Geschehnisse und Anekdoten sowie Bilder beisteuern können, sondern unseren Reportern auch einen Blick auf ihre Modelleisenbahnen gestatten.

Zuerst ein kleiner Blick ins Archiv zur Erinnerung: Auf Initiative des Mannheimer Landtagsabgeordneten Gustav Hummel entstand ab 1868 die Eisenbahnlinie von Mannheim über Schwetzingen nach Karlsruhe, die so genannte Rheinbahn. Der erste Zug traf am 4. August 1870 an Schwetzingens neuem Bahnhof ein. Dieser war an exponierter Stelle im Stil des Klassizismus erbaut worden. Schwetzingen entwickelte sich in den kommenden zehn Jahren zu einem Eisenbahnknotenpunkt mit Eisenbahnverbindungen nach Heidelberg und Speyer sowie über Friedrichsfeld nach Darmstadt und Frankfurt am Main.

Die Eisenbahn war um 1900 wichtiger Motor der Industrialisierung. Durch den Bau des Eisenbahnausbesserungswerkes von 1913 bis 1917 wurde die Bahn zudem einer der größten Arbeitgeber in der Stadt. Mit der zunehmenden Massenmotorisierung von Personen und Gütern, der Stilllegung der Bahnstrecke Heidelberg – Schwetzingen und aufgrund weiterer Rationalisierungsmaßnahmen büßte Schwetzingen nach dem Zweiten Weltkrieg allerdings seine einstige Bedeutung ein. Auch die Stadtverwaltung plant, an das Jubiläum zu erinnern (wir werden berichten).

Der Schwetzinger Redakteur Andreas Lin hat schon eifrig im Zeitungsarchiv gestöbert und einige interessante Gegebenheiten sowie Bilder ausgegraben. Um diese Geschichten anzureichern, freut sich die Redaktion, wenn sich Leser melden, die zum Beispiel bei der Bahn und im Ausbesserungswerk gearbeitet haben und aus dieser Zeit berichten können. Vielleicht weiß auch jemand von einem Familienangehörigen vergangener Generationen, der einst zu den Ersten gehörte, die mit der Bahn gefahren sind oder hat selbst Erlebnisse, die er erzählen möchte.

Doch nicht nur die „große“ Eisenbahn soll eine Rolle spielen: Modelleisenbahnen lassen die Herzen von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen höher schlagen. Wer aus dem Einzugsgebiet unserer Zeitung mit den Städten Schwetzingen, Hockenheim und Speyer sowie den Gemeinden Oftersheim, Plankstadt, Ketsch, Brühl, Altlußheim, Neulußheim und Reilingen zeigt uns seine Modelleisenbahn und lässt Interessierte per Artikel in der Zeitung an diesem Hobby teilhaben? Die Redaktion freut sich auf Zuschriften und Anregungen mit dem Betreff „Eisenbahn“ unter sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de sowie über Anrufe unter der Nummer 06202/205-306 (montags bis freitags, 9 bis 16 Uhr).

Soviel sei noch verraten: Innerhalb der „Bahnwoche“ gibt es auch ein schönes Gewinnspiel, das Kinderherzen erfreuen wird. kaba

