Zugangebot wird verdoppelt

Das Zugangebot zwischen Schwetzingen und der Bergstraße wird ab Dezember verdoppelt, schreibt Manfred Kern, Grünen-Landtagsabgeordneter, in einer Pressemitteilung. Das hat ihm die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) bestätigt.

Er hatte nach eigenem Bekunden mit der Schwetzinger Grünen-Kreisrätin Sabine Walter im Frühjahr dieses Jahres einen Brief an das Verkehrsministerium geschrieben und darum gebeten zu prüfen, inwieweit es möglich wäre, in Erweiterung des derzeitigen Fahrplans stündliche Verbindungen von morgens bis abends auf der Schiene von Hockenheim über Schwetzingen an die Bergstraße und nach Heidelberg herzustellen.

„Es fährt nun nicht nur zweistündlich, sondern stündlich eine Regionalbahn von Schwetzingen nach Frankfurt und zurück. Dieser Zug hat in Neu-Edingen/Friedrichsfeld direkten Anschluss von und nach Heidelberg. So gibt es also künftig stündlich die Möglichkeit von Schwetzingen nach Heidelberg mit einem Umstieg zu fahren. Am Morgen haben wir weiterhin die Direktverbindung um 6 Uhr von Hockenheim über Schwetzingen nach Heidelberg. Zusätzlich gibt es um 8, 16 und 17 Uhr neue Direktverbindungen von und nach Hockenheim in und aus Richtung Frankfurt“, zitiert Kern die NVBW. Ein Wermutstropfen sei, dass die Direktverbindung auf der Schiene von Hockenheim nach Heidelberg auch nach 6 Uhr aufgrund fehlender S-Bahn-Fahrzeuge und mangelnder Finanzierung noch nicht realisiert werden könne. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.09.2020