Zuhörer singen bei ihnen sogar mit

Plankstadt/Schwetzingen.Bei der kürzlichen Weihnachtsliedermatinee des MGV Liederkranz Schwetzingen in den Seniorenzentren in Plankstadt und Schwetzingen konnten die Bewohner eintauchen in die bunte Klang- und Gesangswelt von weihnachtlichen Weisen aus der ganzen Welt.

Hausleiterin Martha Trautwein aus dem Caritas-Altenzentrum in Plankstadt begrüßte die über 40-köpfige Sängerschar um Chorleiter Ottmar Öhring und hob die Verbundenheit des Vereins zum Haus hervor, die sich beim alljährlichen Liederkranz-Auftritt in der Adventszeit zeige. „Wir stimmen uns selbst immer sehr gerne gemeinsam mit den Senioren auf das Weihnachtsfest ein“, erwiderte der Liederkranz-Vorsitzende Gerhard Rieger.

Ausdrucksstarke Stimmen

Chorleiter Ottmar Öhring verstand es bei den Liedern „Tochter Zion“ und „O du fröhliche“ hervorragend, die Senioren aus ihrer reinen Zuhörerrolle herauszulocken und ermunterte sie freudig mitzusingen. Etwas anspruchsvollere Titel wie „Herbei, o ihr Gläubigen“, das Trommellied, „S’ist heilge Nacht“, „Advent“, oder „Hört, es klingt vom Himmelszelt“ intonierten die Liederkränzler unter der gekonnten Leitung ihres Dirigenten mit ausdrucksstarken Stimmen und voller Klangfülle wiederum alleine.

Nicht fehlen im Repertoire des MGV Liederkranzes durfte bei der fälligen Zugabe die Haushymne des „Plänkschter“ Altenheims, „Sancta Maria“. Im Anschluss freuten sich auch die GRN-Senioren in Schwetzingen über den musikalischen Streifzug der Liederkranz-Sänger durch die facettenreiche Vielfalt der Weihnachtslieder. „Die Gesangsmatinee des Liederkranzes ist bei uns längst nicht mehr wegzudenken, und gehört schon seit Jahrzehnten zu den Höhepunkten in der Adventszeit“, betonte dabei die Hausleiterin des GRN-Seniorenzentrums, Martina Burger. rie

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.12.2018