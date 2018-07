Zukunftswerte

Anzeige

Wir leben fraglos in einer komplizierten Welt und nach den vielen dramatischen Beiträgen – Kritik zu üben ist ja immer etwas leichter – in Presse, TV, Leserbriefen und Internetforen könnte man meinen, wir seien eigentlich am Ende.

Dennoch kommt die Zukunft andauernd und unaufhaltsam auf uns zu – Teil dieser Zukunft ist die Jugend. Sicherlich nicht die ganze, dies war, siehe Sokrates, in der Menschheitsgeschichte noch nie der Fall, aber doch sehr viele. Zwar bestimmen die Bilder von Gewalttaten, sinnloser Zerstörung fremdem Eigentums, nicht nur mit jugendlicher Beteiligung, wie kürzlich die Alla-Hopp-Anlage oder die künstlerisch gestalteten Bänke in der Stadt, stärker die Diskussion als gute Beispiele. Zumal andere erschreckende Vorfälle in jüngerer Zeit häufig zu pauschal vernichtenden Urteilen führen. Die Verpflichtung unserer Gesellschaft, solchen Entwicklungen konsequent und gegebenenfalls mit Härte entgegenzutreten, ist die eine Seite.

Genauso wichtig für unsere Zukunft ist jedoch, den vielfältigen positiven Entwicklungen Aufmerksamkeit und Unterstützung zu geben. Die Beispiele sind mannigfaltig und kommen aus allen Bereichen: Junge Musiker, wie jüngst das beim Benefizkonzert im Rokokotheater begeisternde Jugendsinfonieorchester, Sportlerteams, die eben nicht durch fragwürdige TV-Shows zu Kurzfrist-Berühmtheiten werden wollen, sondern den etwas langwierigeren Weg einer soliden Ausbildung mit dauernder Übung und Training gehen, Schüler, die durch ihre Arbeitseinsätze Geld für Hilfsprojekte verdienen, Besorgungen für ältere Menschen machen und so direkt etwas für die Gesellschaft tun.