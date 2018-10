Zum 20. Mal beim Oktoberfest in Spanien

„Vom Sommerwetter her gesehen war es dieses Mal im spanischen Calella kaum besser als hier bei uns“, erzählte Marion Jacobs, die Vorsitzende des hiesigen Bayernvereins „d’Kurpfalzbuam“, die mit knapp 30 Mitstreitern vom Jahresausflug aus dem herrlichen katalanischen Badeort heimkehrte.

Dennoch war es eine ganz besondere Woche, denn die „Kurpfalzbuam“ weilten zum 20. Mal in Calella, was in erster Linie mit dem dortigen zweiwöchigen Oktoberfest zusammenhängt, auf dem vor Jahren die Schwetzinger mit Bühnenauftritten glänzten. Eva Koller, die Initiatorin des inzwischen zum 31. Mal inszenierten Festes und Freundin der Kurpfälzer Trachtler, hatte das besondere Jubiläum „voll auf dem Schirm“, wie sie es bei der Eröffnungsfeier nannte, und rief Marion Jacobs sowie Roland Noller, den bekannten hiesigen Alpenglockenspieler und ehemaligen „Vorplattler“ auf die Bühne, um ihnen zu danken und kleine Präsente zu überreichen. Einige schöne Festabende mit vielen stimmungsvollen Blasmusikgruppen, Schweizer Alphornbläsern, Trachten- und Tanzformationen aus ganz Europa ergänzten Tagesausflüge ins nahe Barcelona, die traumhaften Orte Rupit und Besalu im idyllischen katalanischen Bergland und den botanischen Garten in Blanes.

Sogar eindrucksvolle „Ironman“-Atmosphäre durfte hautnah geschnuppert werden, denn fast 3000 Athleten maßen beim „Barcelona-Triathlon“, der durch Calella führte, ihre Kräfte. Einige der Kurpfalzbuam und -madeln tauschten da sogar ihre Lederhosen und Dirndln mit Badesachen, um bei angenehmen 23 Grad Celsius Wassertemperatur im Mittelmeer zu schwimmen. rie

