Zum Abschied noch Krisenmanager

Auch Schrobenhausen, Spargelmetropole in Oberbayern und seit zwei Jahren offizielle Partnerstadt von Schwetzingen, ist fest im Griff von Covid-19. „Das alltägliche Leben hat sich komplett verändert“, berichtet Tanja Jenter, die dort seit gut einem Jahr für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Die Lage sei vor allem jetzt bei diesen frühsommerlichen Temperaturen erkennbar. „Die Innenstadt ist buchstäblich ausgestorben und der Einzelhandel ist fast gänzlich zum Erliegen gekommen. Unsere Museumslandschaft, Büchereien, Schulen, Turnhallen – alles geschlossen.“ Mittlerweile waren Ende der Woche im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 251 infizierte Personen registriert, davon 29 in Schrobenhausen. Von den 251 erkrankten Personen gelten 156 als bereits geheilt und insgesamt verzeichnet der Landkreis zehn Tote.

Das Verhalten der Bürger lobt Tanja Jenter ausdrücklich: „Die Schrobenhausener Bevölkerung setzt die Schutzmaßnahmen diszipliniert um, so dass es bisher zu keinen größeren Verstößen kam.“ Wunderbar sei es mitanzuschauen, dass sich ein unheimliches soziales Engagement in der Bevölkerung entwickelt hat: „Privatpersonen gehen für Risikogruppen einkaufen und nähen kostenlos Atemschutzmasken. Von städtischer Seite versuche die Verwaltung die Menschen bestmöglich mit allen Informationen zum Thema Corona auf der Homepage zu versorgen. „Hier haben wir eine Übersicht aller Corona-Informationen für Bürger und Unternehmer zusammengestellt“, sagt die Verwaltungsmitarbeiterin.

Besonders hart treffe es in Schrobenhausen wie in ganz Deutschland den Einzelhandel. Jenter: „Hierzu haben wir unser Portal sob-city.de ausgebaut, so dass Privatpersonen einen Überblick bekommen, welche lokalen Einzelhändler einen Lieferservice, Onlineshop oder Drive-in anbieten.“ Auch das gesellschaftliche Leben sei komplett zum Erliegen kommen: „Mittlerweile werden Veranstaltungen bis in den Juni rein abgesagt.“ So werden weder das Weinfest „Vinum“ noch das Spargelfest, das historische Schrannenfest, das Kneipenfestival „Stadtschall“ oder der verkaufsoffene Dult-Sonntag stattfinden. „Wir hoffen, dass spätestens nach den Sommerferien das kulturelle Leben und der Einzelhandel sich wieder normalisieren konnten.“

Am 1. Mai kommt Harald Reisner

In der Stadtverwaltung wird nur noch der Notbetrieb gefahren, auch den Parteiverkehr haben die Schrobenhausener auf ein Minimum reduziert. „Vieles wird über Videokonferenzen und im Homeoffice erledigt“, berichtet die Pressesprecherin.

Erster Bürgermeister Dr. Karlheinz Stephan, der noch bis Ende April im Dienst ist (wir berichteten), verbringt seine letzten Wochen mit intensivem Krisenmanagement. „Von ihm soll ich die besten Grüße überbringen mit der Hoffnung, dass die Stadt Schwetzingen die Corona-Krise gut und weitgehend unbeschadet übersteht“, sagt Tanja Jenter zum Abschluss. Ab 1. Mai wird Harald Reisner von den Freien Wählern, der vor Wochenfrist mit überwältigender Mehrheit gewählt wurde, das Amt des Ersten Bürgermeisters übernehmen.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.04.2020