Feiern am königlichen Hof sind gerade in diesem Jahr angesagt. Da will Schwetzingen nicht zurückstehen und lädt am Samstag, 23. Juni, zum ersten Hoffest auf dem Spargelhof Renkert, der Heimat von Spargelkönigin Janine I. ein – quasi als offizieller Abschluss der Saison im Jubiläumsjahr „350 Jahre Spargelanbau“.

Dort vor den Toren der Stadt im Allmendsand Richtung Brühl ist die amtierende Spargelkönigin aufgewachsen und immer noch zu Hause. Deshalb freut sie sich ganz besonders, dass dort nach dem offiziellen Spargelanstich nun auch noch zum großen Hoffest geladen wird, das die „RonalDinos“, eine äußerst aktive Freizeitfußballgruppe des Turnvereins 1864, federführend veranstalten.

Auftakt mit Böllerschützen

Beginn des Fests ist um 14 Uhr, um 14.30 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung mit der Churpfälzisch-Privilegierten Böllerschützen-Compagnie und Spargelkönigin Janine I. Und dann wird bis in die Nacht hinein gefeiert – mit einem umfangreichen kulinarischen Angebot und mit vielen Programmpunkten: Mitmachangebote für Groß und Klein, Live-Musik, Tanzvorführungen und die Übertragung des so wichtigen WM-Fußballspiels Deutschland – Schweden.