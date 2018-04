Anzeige

Abseits von den üblichen Gartenwegen im Schlossgarten der kurfürstlichen Sommerresidenz verbergen sich zwei Schätze: das „Arborium Theodoricum“ – der Baumgarten des Kurfürsten Carl Theodor – und das „Arboretum“, eine forstbotanische Sammlung von Gehölzen. Tausende von Pflanzen aus der ganzen Welt gelangten in diesen Teil des Gartens, direkt hinter der Orangerie.

Im Themenjahr 2018 „Von Tisch und Tafel“ laden die Staatlichen Schlösser und Gärten ihre Besucher zu einem Gartenerlebnis mit Genuss ein: Bei einem Rundgang durch die Arboreten wird Interessantes und Kurioses über Bäume präsentiert, von der Bauernregel bis zur Medizin. Wussten Sie zum Beispiel, dass die Frucht der Eibe so ziemlich das Einzige an diesem Baum ist (bis auf deren Samen), das nicht giftig ist? Die Referentinnen Gisela Donderer und Gerda Leuthardt haben eine spannende Führung mit genussreichem Abschluss zusammengestellt: Am Ende gibt’s Hochprozentiges aus den Früchten der Bäume zu kosten – Maulbeerlikör oder Vogelbeerschnaps. Der erste Termin ist am kommenden Sonntag, 29. April, um 14.30 Uhr. Der Schlossgarten empfängt seine Besucher mit der ganzen Pracht der französischen Gartenbaukunst. Ganz am nördlichen Rand des Gartens erstreckt sich hinter der Orangerie bis zum Tempel der Botanik eine Besonderheit, die von dem nach barockem Muster streng geometrisch angelegten Garten abweicht: das „Arborium Theodoricum“, auch Wiesentälchen genannt, das ab 1777 hier von dem Hofgärtner Friedrich Ludwig von Sckell angelegt wurde und zum Wegbereiter des neuen, englischen Gartenstils in Süddeutschland avancierte.

Vom Ginkgo bis zur Maulbeere

Während der badischen Herrschaft entstand ab 1804 unter dem Nachfolger von Sckells, dem Gartenbaudirektor Johann Michael Zeyher, ein weiteres Arboretum. Im Areal nördlich der Orangerie, des Badhauses und des Naturtheaters legte Zeyher einen forstbotanischen Garten zu Studienzwecken für junge Gärtner an, in dem er die stolze Zahl von 9500 Gehölzen sammelte – eine in Deutschland damals einzigartige Auswahl. Viele dieser Schätze sind auch heute noch zu besichtigen und werden am Sonntag innerhalb der Führung durch das Arboretum vorgestellt – wie beispielsweise der Jahrtausendbaum Ginkgo, die imposanten mächtigen Mammutbäume oder der Maulbeerbaum. Zum genussreichen Abschluss des Rundgangs geht’s ans „Ende der Welt“. zg