„Zum Teil geschmackvolle Kunstanlagen“

Es war am 3. November 1801 – da wurde Karl Baedeker, der Begründer der modernen Reiseführerliteratur, in Essen geboren. 1827 gründete er seinen Verlag, schon acht Jahre später gelang ihm der Durchbruch. Die „Rheinreise von Straßburg bis Rotterdam“ wurde zum Verkaufsschlager: Denn Baedeker traf den Geschmack des Bürgertums, das zu dieser Zeit die Bildungs- und Erholungsreise entdeckte. Seine Beschreibung der Sehenswürdigkeiten der ehemaligen Kurpfalz ist noch 185 Jahre später lesenswert. Der Schlossgarten Schwetzingen, die Residenz Mannheim und Schloss Heidelberg erhalten breiten Raum.

Der Baedeker – das war lange Zeit der Inbegriff des Reiseführers, alle Reisehandbücher mussten sich mit ihm messen. Was im Baedeker stand, das sollten alle Touristen gesehen haben. 1827 gründete Karl Baedeker in Koblenz eine Verlagsbuchhandlung. Fünf Jahre später übernahm er das Unternehmen seines Konkurrenten Franz Friedrich Röhling. Mit dem Kauf erwarb er auch das Sortiment, darunter das Buch „Rheinreise von Mainz bis Köln“, verfasst von dem Historiker Johann August Klein. Baedeker erkannte das Potenzial des Werks: Er erweiterte und überarbeitete den Reiseführer zur „Rheinreise von Straßburg bis Rotterdam“ und fügte eine Karte des Rheins hinzu. Mit der Neuauflage von 1835 traf er genau den Geschmack seiner Zeit.

Die Entdeckung des Bürgertums

Reisen zum Vergnügen und zur Bildung waren lange Zeit ein Privileg des Adels. Im Lauf des 19. Jahrhunderts wandelte sich dies: Das Bürgertum wurde zunehmend mobiler, die Dampfschifffahrt und die Eisenbahn hatten ihren großen Durchbruch. Das Reisen wurde damit schneller und erschwinglicher. Mit seinem dazugehörigen Reiseführer bahnte Baedeker dem Massentourismus den Weg. Er gab Antworten auf die Fragen: Was muss ich gesehen haben? Wie viel Zeit benötige ich, um von A nach B zu kommen? Und: Wo ist Vorsicht angebracht? Wer verreiste, kaufte einen Baedeker – nicht nur in Deutschland. Baedekers Sohn Ernst erkannte bald das weitere Potenzial des Reiseführers. Bereits 1861 veröffentlichte er die erste englische Ausgabe der „Rheinreise“. Wenig später nahm der berühmte amerikanische Autor Mark Twain einen Baedeker auf seine Europareise mit.

Die „Rheinreise“ führte auch durch die Kurpfalz. In Schwetzingen gab es das „großherzogliche Lustschloss, dessen Gartenanlagen, ein Werk des pfälzischen Kurfürsten Carl Theodor, zu den ausgedehntesten und berühmtesten gehören (…). Die Größe des Gartens beträgt 186 Morgen und es sind in demselben eine Menge zum Teil geschmackvoller und prächtiger Kunstanlagen im altfranzösischen, mitunter seltsam gemischtem Stile, worunter besonders der Tempel des Apoll, der Minerva, des Merkur, der Tempel der Botanik in einer Wildnis fremder im Freien ausdauernden Bäume, das Grab des Rinus, die Moschee mit zwei 126 Fuß hohen Minaretten, der große Springbrunnen, die künstlichen Ruinen einer römischen Wasserburg und halb verfallenen Wasserleitung, die Bäder, der Felsen des Pan und das Seepferd zu bemerken sind.“ zg/Bild: Wikimedia Common

