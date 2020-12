Zum Wohnen im Alter

Selbstbestimmt leben und wohnen mitten in der Gemeinde – im Alter oder mit Behinderung. Der Grünen-Landtagskandidat Dr. Andre Baumann hat Bärbl Mielich, Staatssekretärin des Ministeriums für Soziales und Integration, zu einer Zoom-Konferenz eingeladen.

Diese findet am Freitag, 4. Dezember, ab 19.30 Uhr statt. Interessierte können sich reinschalten.

In einer alternden Gesellschaft wächst der Bedarf an altersgerechtem und barrierefreiem Wohnraum. Mit Wohnraum aber allein ist es aber noch nicht getan. Damit ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen gut an der Gesellschaft teilhaben können, müssen Einkaufsgeschäfte, Arztpraxen und weitere wichtige Infrastrukturen in der Nähe sein. Bei der Veranstaltung werden vorbildliche Projekte aus der Kurpfalz vorgestellt.

Wer Interesse an einer Teilnahme hat, meldet sich unter info@andrebaumann.de oder informiert sich unter www.andrebaumann.de. zg

