Zunehmendes Armutsrisiko

Region.Der VdK-Verbandsvorsitzende Helmut Gaa konnte zum 23. Kreisverbandstag in der „Heinrich-Beck-Halle“ in Hirschberg/Leutershausen 90 Delegierte begrüßen. Bei den Vorbereitungen zu dieser Veranstaltung hatte der stellvertretende Vorsitzende Hans Stöcklin mächtig zu tun, um die Maßnahmen des Hygienekonzepts umzusetzen und zu gewährleisten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gaa gab einen umfassenden Geschäftsbericht über die Aktivitäten des Kreisverbandes im abgelaufenen Geschäftsjahr ab. Er erinnerte chronologisch an die vielen Termine, die wahrgenommen wurden. Zudem betonte er, dass die Pflegebedürftigkeit in Baden-Württemberg immer mehr zum Armutsrisiko wird. Die stetigen Kosten lassen viele Menschen zum Sozialfall werden. Baden-Württemberg ist im Jahr 2010 aus der öffentlichen Förderung stationärer Pflegeheime ausgestiegen, obwohl nach Paragraf 9 SGB XI das Land für die Vorhaltung einer leistungsfähigen, zahlenmäßig ausreichenden und wirtschaftlicher Versorgung verantwortlich sei. Der VdK arbeitet daran, dass derartige Verfehlungen aufgezeigt werden. Er wird sich weiterhin für das Wohl der hilfesuchenden Menschen engagieren.

Die Tätigkeitsberichte der Obmänner waren präzise und inhaltsreich. Der Kreisverband ist stolz auf seine engagierten Vorstandsmitglieder. Es wurde an die erste Klausurtagung in 2019 in Bad Herrenalb erinnert und deutlich der Wunsch aus den Reihen der Teilnehmer nach weiteren Veranstaltungen dieser Art geäußert, eventuell im Zweijahresrhythmus.

Die Frauenbeauftragte Erika Gaa und Kassierer Siegbert Lehmann schieden aus dem Vorstand aus. Sie wurden vor den Neuwahlen zu Ehrenvorstandsmitgliedern ernannt und erhielten eine entsprechende Urkunde. zg

