Zur Eröffnung gibt’s doppeltes Vergnügen

Das letzte Oktoberwochenende gehört in Schwetzingen traditionell der Kerwe. Wenn auch der Brauch leider nicht mehr so gelebt wird wie in den kleineren Gemeinden, so können sich die Besucher doch über Kontinuität in Sachen Rummel freuen. Denn auf dem Neuen Messplatz werden dieses Jahr wieder 24 Buden und Fahrgeschäfte stehen. Organisiert wird das Ganze wie seit vielen Jahren von Conny und „Butch“ Clark.

Damit halten die ehemaligen Wirtsleute vom „Kühlen Krug“ Wort, denn sie hatten bei der Schließung des Lokals und dem Wegzug nach Sylt versprochen, die Schwetzinger Kerwe weiter zu organisieren. „Das ist seit so vielen Jahren unser Kind“, sagt „Butch“ im Gespräch mit unserer Zeitung und er freut sich schon darauf, bei der Gelegenheit viele gute Bekannte aus Schwetzingen wiederzusehen.

Bürgermeister gibt Startschuss

Los geht’s am Freitag, 25. Oktober, um 14 Uhr. Dann drehen sich die Fahrgeschäfte und öffnen die Spiel- und Imbissbuden und es heißt bis um 16 Uhr „einmal zahlen, zweimal fahren“. Bürgermeister Matthias Steffan wird um 16 Uhr für die offizielle Eröffnung sorgen. Bis 22 Uhr hat die Kerwe bis Dienstag, 29. Oktober geöffnet, jeweils ab 14 Uhr, sonntags bereits ab 12 Uhr.

Stolz ist Clark, dass er mit „Kaleidoskop“ ein richtig schönes Laufhaus nach Schwetzingen verpflichten konnte, das Spaß für die ganze Familie garantiert, auch der „Breakdancer“ macht mal wieder Station auf dem Messplatz. Der Tropical Trip, die Orient-Reise für Kinder, traditionelle Kinderkarussells, Auto-Scooter und Bungee-Jump sind auch vertreten. Das Imbissangebot reicht von der Currywurst bis zum Langos, es gibt kandierte Früchte und Crêpes, die Geschicklichkeit wird am Schießstand, beim Pfeilwurf oder beim Ballspiel getestet.

Zum Abschluss der Kerwe am Dienstag gibt’s den beliebten Familientag mit halben Fahrpreisen an den Fahrgeschäften sowie Sonderangeboten an den Verkaufsständen. jüg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.10.2019