Zurück auf den Wachstumskurs

Die inhaltliche Ausrichtung der CDU im Superwahljahr 2021 war das Thema einer Online-Diskussion der Jungen Union (JU) Schwetzingen mit dem CDU-Landtagskandidaten Andreas Sturm sowie dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der JU Deutschland, Dr. Bastian Schneider (Zweitkandidat zur Landtagswahl im Wahlkreis Weinheim und Vorsitzender der CDU Ladenburg).

Schneider machte deutlich, dass die Corona-Pandemie und ihre Folgen das bestimmende Thema sein werden. Dank der umfangreichen fiskalpolitischen Maßnahmen und Unterstützungsprogramme der Bundesregierung sei Deutschland bisher vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. Einig war man sich, dass die wirtschaftlichen Unterstützungsmaßnahmen effizient und zielgerichtet sein müssen. „Die reine Addition von Hilfsprogrammen ist keine effiziente Wirtschaftspolitik in der Krise. Die jetzt aufgenommenen Schulden werden wir als junge Generation zurückzahlen müssen. Daher müssen wir so schnell wie möglich nach der Krise zu soliden Staatsfinanzen ohne Aufnahme neuer Schulden zurückkehren“, sagte der Vorsitzende der JU Schwetzingen, Nils Melkus.

CDU-Landtagskandidat Andreas Sturm wies auf die Wichtigkeit des Bürokratieabbaus hin. „Unser Land ist in einigen Bereichen zu träge geworden. Das merken wir in der Corona-Krise deutlich. Wir müssen effizienter und flexibler werden“, so Sturm. Der CDU-Landtagskandidat sicherte zu, sich als Abgeordneter für Bürokratieabbau und die weitere Digitalisierung der Verwaltung einzusetzen. Zudem sei es wichtig, Innovation und Technologie noch stärker zu fördern. Sturm unterstützt daher die Idee, Start-ups für einige Zeit von einer ganzen Reihe von regulatorischen Vorgaben zu befreien. Auf Landesebene solle zudem ein Gründerfonds eingerichtet werden.

Deutschland müsse künftig deutlich stärker in die Infrastruktur wie den Breitbandausbau und in Forschung und Entwicklung investieren. Aus Sicht der JU sollte daher die Investitionsquote erhöht und konsumtive Staatsausgaben reduziert werden, so die JU-Mitteilung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 02.02.2021