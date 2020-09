Zurück zu mehr Normalität

Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt.Schritt für Schritt startet die Seelsorgeeinheit wieder mit ihren Gottesdiensten unter Corona-Bedigungen. Ab Mittwoch, 23. September, werden alle Werktagsmessen öffentlich gefeiert, teilt Pfarrer Uwe Lüttinger mit.

Die Werktagsmessen finden an folgenden Tagen – jeweils um 18.30 Uhr – statt: Mittwoch St. Nikolaus in Plankstadt und St. Josef im Hirschacker, Donnerstag St. Maria in Schwetzingen und St. Kilian in Oftersheim sowie Freitag St. Pankratius in Schwetzingen. Die Messe am Dienstagabend im Krankenhaus muss noch nicht öffentlich gefeiert werden.

Mit den Sonntagsgottesdiensten beginnt die Seelsorgeeinheit ab 4. Oktober am Samstagabend: 18.30 Uhr Messe in St. Josef, 18.30 Uhr Messe in St. Kilian oder St. Nikolaus, Sonntag 9 Uhr Messe in St. Maria, 10.30 Uhr Messe in St. Nikolaus oder St. Kilian im Wechsel sowie 11 Uhr Messe in St. Pankratius.

Eine verpflichtende Anmeldung ist nicht mehr erforderlich. Wenn man jedoch einen Sitzplatz in den Sonntagsgottesdiensten sicher haben möchte, dann sollte dieser im Pfarramt reserviert werden – jeweils vor dem betreffenden Sonntag. Für die Sonntagsgottesdienste wird die Anzahl der Ordner reduziert, dennoch wird weiterhin die Unterstützung vieler ehrenamtlicher Mitarbeitenden benötigt, bittet der Pfarrer um Unterstützung.

Die Kirchen werden an den Werktagen 15 Minuten vor Beginn geöffnet und die Mesnerinnen beziehungsweise Mesner übernehmen den Ordnerdienst.

Pfarrer Lüttinger bittet zudem um die Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln – „dies ist auch ein Zeugnis gelebter Nächstenliebe!“

