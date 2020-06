Zusätzlich im Führungstrio

Kreis.Thomas Brümmer (Bild) wird neben Peter Mülbaier (Sprecher) und Siegfried Rehberger zum dritten Geschäftsführer der AVR Umwelt Service Verwaltungs GmbH bestellt und ergänzt damit das bisherige Führungsteam. Das teilte das kreiseigene Unternehmen jetzt mit. Die AVR Umwelt Service ist die persönlich haftende Gesellschaft der AVR Bio Terra GmbH, der Solarpark Lobbach GmbH und der Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling GmbH.

Seit seinem Wechsel im Jahr 2015 von der MVV-Netze GmbH ist Thomas Brümmer an verantwortlicher Stelle für die grüne AVR Gruppe tätig, seit Januar 2016 als Prokurist der AVR Umwelt Service GmbH und der AVR Energie GmbH. Der engagierte Diplom-Ingenieur und sein Team generieren ökologische und ökonomische Mehrwerte für Unternehmen und Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis. Das Portfolio an Produkten und Dienstleistungen reicht von der Energieerzeugung aus nachwachsenden Rohstoffen über multifunktionale Energiekonzepte bis zum Vertrieb von Ökostrom aus Wasserkraft. Damit besetzt die grüne AVR Gruppe sämtliche Stufen regionaler Wertschöpfungsketten und bringt neue, innovative Ideen und Technologien vehement voran, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Zuletzt habe sich Thomas Brümmer beim Großprojekt Phosphor-Recycling erfolgreich eingebracht. zg/Bild: AVR/Schwerdt

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.06.2020