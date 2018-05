Anzeige

Der Schwetzinger SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born fordert von Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann den schnellen Ausbau des Ethikunterrichts an Grundschulen, heißt es in einer Pressemitteilung. Born kritisiert die aktuelle Handhabung: „Kinder, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, werden in anderen Klassen geparkt – das betrifft jedes fünfte Grundschulkind. Die Schulen geben sich vor Ort sehr große Mühe, beste Lösungen zu finden. Aber eigentlich ist die Bildungspolitik des Landes gefragt.“

Zwar begrüßt Born, dass die Kultusministerin endlich ihre Verweigerungshaltung zum Ethikunterricht an Grundschulen aufgegeben hat und nun Bildungspläne entwickeln lässt, aber in den geheimen Nebenabsprachen der grün-schwarzen Koalition waren schon für das Schuljahr 2017/2018 zusätzliche Deputate für den Ethikunterricht vorgesehen, heißt es in der Mitteilung.

Entscheidend für Bildungsbiografie

„Und dann ist mal wieder nichts passiert. Die Grundschulen leisten einen ganz entscheidenden Teil der Bildungsbiografie von jedem Kind und sie sind die heterogensten Schulen, die wir haben. Wenn nun die Landesregierung über Ethikunterricht ab Klasse fünf spricht, tut sie mal wieder so, als beginnt das Leben im Alter von zehn Jahren. Das ist Quatsch. Und die Debatte um den Ethikunterricht ist ein weiteres Beispiel dafür.“