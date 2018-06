Anzeige

Zu einer Neuauflage der Radtour nach Speyer lädt die Stadt die interessierte Bevölkerung am Samstag, 14. Juli, ein. Mitradeln kann jeder, egal welcher Altersgruppe. Neben der Intensivierung der Kontakte zwischen Speyer und Schwetzingen will die Stadtverwaltung insbesondere die „Kurpfalzroute“ ins Bewusstsein der Bevölkerung rufen und – bei hoffentlich gutem Wetter –- einfach auch den Zusammenhalt in der Bürgerschaft fördern, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Auf der Strecke der Kurpfalzroute, des Radwanderwegs zwischen Heidelberg und Speyer, geht es über Ketsch und sich anschließende, weitgehend autofreie Wege nach Speyer. Um 12 Uhr begrüßt Oberbürgermeister Hansjörg Eger die Teilnehmer bei einem Empfang im Historischen Rathaus der Stadt in der Maximilianstraße.

Die im regelmäßigen Wechsel stattfindenden Radtouren gibt es seit dem Jahr 2000. Seither begegnet man sich in der Regel alle zwei Jahre in den jeweiligen Städten. Dieses Jahr ist die Schwetzinger Bevölkerung eingeladen, Speyer zu besuchen. Vom Treffpunkt Schlossplatz/Palais Hirsch ist die Abfahrt für 9.30 Uhr geplant. Mitglieder der Radsportvereine RSV Kurpfalz und RSG Schwetzingen werden die Gruppe begleiten und ein wenig betreuen. Auch in diesem Jahr wird es einen Zwischenstopp am Flugplatz Herrenteich geben. Hier haben die Teilnehmer die Gelegenheit, sich für die Weiterfahrt zu stärken. Oberbürgermeister Dr. Pöltl hofft auf eine rege Beteiligung der Bürger.