Zusammenhalt zeigen

Seit drei Wochen arbeiten die Schüler der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule nun schon von zu Hause aus. Homeschooling steht auf der Tagesordnung und Lehrer sowie Schüler sind dabei digital in Kontakt.

Trotz spannender Erfahrungen im digitalen Arbeiten und Unterricht sehnen sich nicht wenige ihren normalen Alltag mit Schule, Freunden und Vereinen zurück, heißt es in einer Mitteilung der Schule, verfasst von Hanna Schubert. Doch damit sich das Corona-Virus langsamer verbreitet, ist es wichtig, dass sich alle an die Regeln halten und zu Hause bleiben. Wer sich schützt, schützt auch andere, vor allem ältere und gesundheitlich vorbelastete Mitmenschen. Mit der Fotoaktion beteiligen sich Schüler der 7d mit ihren Lehrern am bundesweiten Aufruf #wirbleibenzuhause. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 07.04.2020