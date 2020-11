Zusammenprall mit Rettungswagen

Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz vor 12 Uhr an der Einmündung/Oftersheimer Landstraße/Bruchhäuser Straße ereignete, sucht die Polizei. Ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes hatte bei einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn bei Rotlicht von der Oftersheimer Landstraße kommend die Einmündung in Richtung Oftersheim überquert. Dabei kam es zur Kollision mit einem VW eines 63-Jährigen, der aus der Bruchhäuser Straße bei Grünlicht in die Einmündung einfuhr.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden von insgesamt etwa 6000 Euro, verletzt wurde niemand. Der Fahrer des VW gab an, weder das Blaulicht gesehen, noch das Martinshorn vernommen zu haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und dazu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 06202/28 80 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden. pol

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 03.11.2020