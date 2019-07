Zusammensein bei Wurst und Steak

Es war das perfekte Grillwetter – der Rauch hing schon am Mittag über der Wiese am Melanchtonhaus. Es duftete nach Bratwürsten und Steaks. Frische Salate wie Karotten- und Gurkensalat standen auch schon bereit. Unter dem großen Baum hatten es sich schon die ersten Gäste gemütlich gemacht.

Der 92-jährige Franz Beck hat sich mit seinem Rollstuhl vom Pflegeheim in der Bodelschwinghstraße auf den Weg zum Melanchtonhaus gemacht. „Ich fahre öfter mal mit dem Bus an den Schlossplatz und esse dort ein Eis, warum auch nicht hierher“, sagt er und lacht. Am Bahnhof stieg er aus dem Bus und fuhr die Unterführung hinunter – unten angekommen musste er kurz warten: „Dann war eine junge Dame so nett und half mir nach oben. Alleine komme ich mit dem Ding nicht hoch“, zeigt Beck auf den Rollstuhl.

So war er einer der ersten, der sich beim Grillen für Bedürftige den Teller vollmachen konnte. Das Grillen organisierten Anke Scharf (evangelische Kirche), Maria Teubner (katholische Kirche) und Steffen Haubner (neuapostolische Kirche). „Seit vielen Jahren machen wir bereits die Frühstückswoche im Winter. Da hatten wir darüber gesprochen, dass man sich so lange nicht sieht und dann entstand die Idee mit dem Grillen im Sommer“, erklärte Scharf im Gespräch den Anlass für das kleine Grillevent. Während Haubner die Würstchen und Steaks auf dem Grill wendet, erzählt Carolus, dass er auch immer mal wieder bei der Frühstückswoche dabei ist, denn es „ist immer schön“. Das Grillgut finanzierte das Dreiergespann durch die Kollekte, die beim ökumenischen Gottesdienst am Pfingstmontag zusammenkam. Unterstützt werden die Organisatoren von Christel Weirich und der FSJlerin Sinika Stolpmann. Salate werden von den fünf mitgebracht und beim Auf- und Abbau packen alle fleißig an.

Auch Martin, der mit seinem Rad zwischen Heidelberg, Walldorf und Schwetzingen unterwegs ist, findet das erste Grillfest der Kirchen dieser Art toll. „Es ist eine tolle Gemeinschaft und ich nehme solche Angebote gerne an“, verriet er. vas

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 02.07.2019