Anzeige

Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen auf der B 535 bei Schwetzingen. Wie die Polizei erst gestern mitteilte, war eine 26-jährige Frau um kurz vor acht Uhr mit ihrem Mazda auf der B 535 in Richtung Mannheim unterwegs. Zwischen der L 597 und der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen zur A 6 geriet sie aus bislang unklarer Ursache nach links in den Grünstreifen. Beim Gegenlenken stieß sie gegen den rechts neben ihr fahrenden Opel einer 24-Jährigen. Der Opel wurde dabei gegen die rechten Leitplanken geschoben.

Die beiden Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in Krankenhäuser eingeliefert. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor. Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zudem wurden mehrere Leitplankenelemente in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf über 10 000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme bildete sich ein Rückstau in Richtung Schwetzingen bis zum dortigen Tunnel, der sich bis gegen neun Uhr jedoch wieder aufgelöst hatte. pol