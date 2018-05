Anzeige

Drei Fahrzeuge waren bei einem Verkehrsunfall beteiligt, der sich bereits am Freitagabend, kurz nach 20 Uhr, an der Einmündung L 535/L597 ereignete.

Der 27-jährige Fahrer eines VW Golf war auf der L 597 von Schwetzingen in Richtung Friedrichsfeld unterwegs und wollte nach links in Richtung L 535 abbiegen. Dabei übersah er den aus Richtung Friedrichsfeld entgegenkommenden 31-jährigen Fahrer eines Audi A 5 und kollidierte mit diesem. Dies hatte zur Folge, dass der Audi gegen den Range Rover eines 37-Jährigen geschleudert wurde, der an der Einmündung von der L 535 zur L 597 stand. Der 31-Jährige wurde dabei schwer verletzt und nach seiner notärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der VW Golf und der Audi mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 50 000 Euro. Die Verkehrspolizei Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. pol