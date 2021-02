Zusammenstoß - Rettungshubschrauber im Einsatz

Schwetzingen.Drei Personen wurden am Sonntagnachmittag bei einem Abbiegeunfall in Schwetzingen verletzt. Nach ersten Informationen ist der Fahrer eines Mercedes A-Klasse gegen 13.30 Uhr von Schwetzingen kommend auf der Mannheimer Landstraße nach links in Richtung B535 abgebogen. Dabei übersah der Fahrer einen entgegen kommenden KIA und kollidierte mit diesem frontal. Dabei wurden 3 Personen verletzt. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz war auch der Rettungshubschrauber Christoph 53, der einen Notarzt an die Unfallstelle brachte. Die Mannheimer Landstraße war zwischen der Brühler Landstraße und der B535 gesperrt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.

© Schwetzinger Zeitung, Sonntag, 14.02.2021