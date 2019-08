Zusatzqualifikation für Meister

Region.Die Handwerkskammer Mannheim bietet ab den Montagen, 9. September und 7. Oktober Kurse zum „Geprüften Betriebswirt (HwO)“ in Kleingruppen mit jeweils maximal 15 Teilnehmern an. Für Kurzentschlossene sind noch wenige Plätze frei.

Die Fortbildung richtet sich an Meister, die sich für Führungsaufgaben im handwerklichen Bereich und darüber hinaus qualifizieren möchten. Auch Teilnehmer aus anderen Bereichen können zur Prüfung zugelassen werden, wenn sie kaufmännische Vorkenntnisse und einschlägige Berufserfahrung mitbringen, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Kurs vermittelt umfassendes Managementwissen in den Modulen Unternehmensstrategie und –führung sowie Personal- und Innovationsmanagement. Der Teilzeitlehrgang findet vom 9. September bis 19. Februar montags, mittwochs und donnerstags von 18 bis 21 Uhr statt. Der zweite Kurs in Vollzeit vom 7. Oktober bis 27. März 2020, Montag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr. zg

Info: www.hwk-mannheim.de/ Weiterbildung/Kurse_und_Seminare/Unternehmensführung

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.08.2019