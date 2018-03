Anzeige

Nach einem Schultag in ihrer jeweiligen deutschen Schule zwei Mal die Woche am Nachmittag nochmal die Schulbank drücken – das machen die Schüler der albanischen Schule Dituria ganz freiwillig. Zweisprachig aufgewachsen sind alle Kinder, sprechen sie doch außer Deutsch auch Albanisch, die Muttersprache ihrer Eltern. Doch die albanische Sprache auch grammatikalisch richtig schreiben zu können, das lernt man eben nicht von alleine, dafür gehen die Kinder zusätzlich in die albanische Schule bei ihrer Lehrerin Shqipe Gara-Berisha, die seit vielen Jahren ehrenamtlich unterrichtet.

Der Unterricht findet in der Schwetzinger Kurt-Waibel-Schule statt, deren Direktorin Elke Rohr das Engagement von Leiterin Gara-Berisha unterstützt. Auch CDU-Bundestagsabgeordneter Olav Gutting war voll des Lobes für den Fleiß der Schüler: „Das ist super, dass ihr schon zwei Sprachen beherrscht, dann lernt ihr weitere Sprachen viel einfacher“. Der Besuch von Gutting, der direkt aus dem Berliner Bundestag nach Schwetzingen kam, war nicht nur eine Anerkennung für die Jungen und Mädchen. Auch die zahlreich anwesenden Eltern nutzten die Gelegenheit, mit ihm ins Gespräch zu kommen.

Dabei ging es nicht nur um Themen wie die Beziehungen zwischen Deutschland und dem Kosovo. Da viele der Eltern in Deutschland als mittelständische Unternehmer bestens integriert sind, kämpfen sie auch mit den gleichen Problemen wie ihre schon immer in Deutschland ansässigen Kollegen, sei es der Fachkräftemangel oder die aufwendige Bürokratie. Da wurde für Olav Gutting aus dem Schulbesuch gleich noch ein Unternehmertreffen. Natürlich kam auch ein Ausflug in die kosovarische Geschichte und Kultur nicht zu kurz, hatten doch die Kinder einen kleinen Vortrag und einen traditionellen Tanz einstudiert. Mit einer traditionellen Kopfbedeckung, dem weißen Plis aus Filz, bedankte sich die Gruppe bei Gutting. zg