Zuschuss fürs Theater

Unsere Zeitung brachte vor den Grünen-Abgeordneten Manfred Kern, der auch kulturpolitischer Sprecher seiner Landtagsfraktion ist, und Joerg Steve Mohr, Intendant des Theaters am Puls an einen Tisch und stellte die kritische Situation der kleinen Theater beziehungsweise Privattheater im Baden-Württemberg dar (wir berichteten am 17. Juni 2019). Es fehlt an Geld, das vom Land kommen müsste. So ist es vereinbart. Kern habe sich nach eigenem Bekunden für eine regelmäßige Erhöhung der Landeszuschüsse für Privattheater einsetzt, die auch teilweise stattfand, aber eben nicht für alle Theater gleichermaßen. Jetzt hat er eine gute Nachricht: „Ich durfte erfahren, dass das Land dem Theater am Puls nun noch für dieses Jahr eine entsprechende Erhöhung zukommen lässt.“ Dabei handelt es sich um 10 000 Euro.

„Dies ist ein Einmalbetrag. Wir versuchen jetzt natürlich noch, im Rahmen der Haushaltsverhandlungen eine laufende Erhöhung für alle Privattheater durchzusetzen, die dann auch dem TaP zugutekäme“, ergänzt Kern auf Anfrage dieser Zeitung. Die Stadt als Trägerin des Theaters am Puls hatte bereits im letzten Jahr ihren Zuschuss erhöht.

Eine Herzensangelegenheit

Kern sieht es als eine seiner wesentlichen Aufgaben an, Kunst und Kultur nicht nur in großen Städten, sondern überall im Land zu fördern. Neben Musik und bildender Kunst haben die darstellende Kunst eine bedeutende Rolle. „Gerade in unseren kleineren Theatern kommen Menschen aus den verschiedensten sozialen Herkünften zusammen, um hautnah am Geschehen auf der Bühne teilzunehmen“, so der Abgeordnete, und deshalb lägen ihm die privaten Theater besonders am Herzen. Während bei den großen Einrichtungen mit eigenem Personal seitens der öffentlichen Träger Lohn- und Gehaltserhöhungen automatisch stattfänden, müsse man bei den kleinen Einrichtungen, die überwiegend mit Honorarkräften arbeiten, besonders darauf achten, dass hier keine Lücken entstünden. kaba/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 10.09.2019