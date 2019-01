Zuspruch und Diskussionen

Robin Beck (v. l.), Lara Hofmeister, Re-becca Barisch, Emilia Kolb und Hannah Gieser sammeln bei Rewe. © Schillinger

Die Schüler der Arbeitsgemeinschaft Solidarität (Soli-AG) des Hebel-Gymnasiums haben vor Schwetzinger Supermärkten um Einkaufsspenden für den Tafelladen Appel + Ei gebeten. Viele Einkaufende kennen die Aktion bereits und so ernteten die Hebelianer positiven Zuspruch. Mancher schenkte ihnen Croissants oder warme Getränke für ihr bewundernswertes Engagement in der Kälte. Durch die Produkte, die im Supermarkt gekauft und dann gespendet wurden, kamen ganze Einkaufswagen voller Lebensmittel und Hygieneartikel zusammen. Der Kleintransporter des Tafelladens war am Ende komplett gefüllt.

Auch spontanen Diskussionen mit den Supermarktkunden haben die jungen Leute gut standgehalten und sie haben kritischen Mitbürgern erklärt, warum solche Spenden auch in Deutschland sinnvoll und wichtig sind: um Menschen das Nötigste zum Leben zu sichern. Die Zehntklässlerin Hannah Gieser sagt unserer Zeitung: „Uns wäre es lieber, diese Not gäbe es erst gar nicht, aber so lange diese Welt so ist, wollen wir mit denen solidarisch sein, die auf solche Hilfe angewiesen sind – immer in der Hoffnung, dass es eines Tages auch ohne geht.“ bs

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.01.2019