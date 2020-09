Zwangspause wird für Renovierungen genutzt

Werner Drechsler, Vorsitzender des FC Badenia Hirschacker, eröffnete die Hauptversammlung, bei der Rudi Hoffmann, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft, und Albrecht Steiner, langjähriger Hauptkassierer des Vereins, sowie weitere 30 Vereinsmitglieder anwesend waren, darunter befanden sich auch zahlreiche aktive Spieler, worüber er sich besonders freute. Der Besuch der Veranstaltung war etwas besser als im Vorjahr, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Im Blickpunkt der Veranstaltung standen unter anderem Ehrungen von treuen Mitgliedern mit Urkunden und kleinen Präsenten.

Werner Drechsler berichtete, dass der Verein die Corona-Krise gut gemeistert hat und in dieser Zeit zahlreiche Umbau- und Renovierungsarbeiten am Clubhaus und der Terrasse sowie im gesamten Sanitärbereich durchgeführt wurden. Die Kosten hierfür deckt der Gewinn der gut gelungenen 60-Jahr-Feier. Man erhielt für die Überbrückung der Flaute aufgrund von Corona auch noch einen Zuschuss der Stadt. Des Weiteren ist inzwischen eine moderne, umweltfreundliche LED-Flutlichtanlage installiert worden.

Der Vorsitzende ging zudem auf die sportliche Leistung in der vergangenen Saison ein. Trainer Dennis Hardung hat sich bei den Aktiven zurückgezogen und Aufgaben in der Jugendarbeit beim SV Waldhof übernommen. Er bleibt dem Verein als zweiter Vorsitzender sowie als Leiter der Fußballabteilung erhalten und wird sich auch weiter in allen Belangen der Organisation des Vereins einbringen.

Zuwachs in der Tennisabteilung

Bei den Spatenberichten zeigte sich, dass es in allen Abteilungen zufriedenstellend läuft. Die Tennisabteilung bewegt sich in einem ruhigen Fahrwasser, führte der Abteilungsleiter Markus Del Mul aus. Die Mitgliederzahl ist weiter gestiegen. Finanziell käme man im Augenblick noch über die Runden. Die Plätze wurden in eigener Regie spielfähig gemacht. Eine Herrenmannschaft spielt noch um Punkte, in der sogenannten Gentleman-Klasse. Ein Wunsch wäre, zeitnah die Beregnungsanlage zu renovieren.

Für die AH teilte Abteilungsleiter Hans-Peter Wartenberg mit, dass man mit dem Ablauf der letzten Spielzeit zufrieden gewesen ist. Er wünsche sich an einigen Stellen etwas mehr Engagement, personell und finanziell stehe man gut da. Ein besonderer Dank ging an den AH- Trainer Markus Müller. Höhepunkt ist der jährliche AH-Ausflug.

Die Jugend-Abteilung wird kommissarisch von Carsten Wierick geleitet. Er leistet großen Einsatz und es geht stets bergauf! Für die erste Mannschaft ergriffen Dennis Hardung sowie Co-Trainer Marco Obeldobel und Trainer Timo Becker das Wort und erklärten den von ihnen eingeschlagenen Weg. Sie zeigten sich optimistisch beim Blick in die Zukunft.

Hauptkassierer Karsten Duda zeigte auf, dass der Verein finanziell auf einer soliden Grundlage steht und im vergangenen Jahr ordentlich gewirtschaftet hat.

Zum Kassenprüfer für das kommende Jahr wurden Armin Kolb und Jürgen Rieger gewählt.

Werner Drechsler würdigte die ehrenamtlichen Mitstreiter, ohne die der Verein so nicht bestehen könnte. zg

