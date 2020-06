Zwei, die erklären, was hinter Johanni steckt

Der 24. Juni ist ein besonderer Tag: Johanni. Was aber wirklich dahinter steckt, ist inzwischen gar nicht mehr so sehr bekannt – vor allem nicht bei den Kindern in der Region.

Gemeindediakonin Margit Rothe von der evangelischen Gemeinde hat das Johanni-Thema aufgegriffen und dazu gemeinsam mit Julia Roth vom Kindergottesdienst-Team einen kleinen Video-Kindergottesdienst vorbereitet. Dieser wird ab diesem Donnerstag, 18. Juni, über den Youtube-Kanal „ekischwetzingen“ abrufbar sein. Damit verbunden ist auch eine Mal- und Bastelaktion: Alle Bilder und Kunstwerke rund ums Thema „Johanni“, die bis zum 30. Juni im Evangelischen Pfarramt eintreffen (per Briefkasten, persönlich oder per E-Mail: schwetzingen@kbz.ekiba.de), fließen in eine kleine Ausstellung ein, die im Juli in der Stadtkirche zu sehen sein wird.

Außerdem wartet auf alle kleinen Künstler, die ihre Kontaktdaten abgeben, ein kleines Dankeschön. Verraten sei schon mal, dass der Tag mit der Taufe, der Sommersonnwende und dem Spargel zu tun hat. mr

