Zwei Krippenspiele an Heiligabend

Zwei Krippenspiele an zwei unterschiedlichen Orten werden an Heiligabend in Schwetzingen aufgeführt. Die Proben hierfür sind jetzt bereits gestartet, das teilt die evangelische Kirchengemeinde mit.

„Mitten in der Nacht“ heißt das Krippenspiel, das am Dienstag, 24. Dezember, um 15 Uhr im Familiengottesdienst im Lutherhaus gezeigt wird. Der Gottesdienst wird von Pfarrer Mathis Goseberg gehalten. Das Krippenspiel „Sei Mittendrin, statt nur dabei“ wird an diesem Tag in der St. Josefskapelle ebenfalls um 15 Uhr aufgeführt. Dort hält Gemeindediakonin Margit Rothe den Gottesdienst. Die Proben dazu finden immer mittwochs von 17 bis 18 Uhr im Gustav-Adolf-Haus, Marktplatz 28, statt. Rückfragen beantwortet Anja Beck unter Telefon 06202/5 77 94 75.

Für das Stück im Lutherhaus wird sonntags geprobt – am 24. November, 1., 8. und 15. Dezember, jeweils um 10 Uhr im Kindergottesdienst im Lutherhaus. Generalproben sind am 21. und 23. Dezember von 10 bis 12 Uhr. Fragen beantwortet das Team um Juliane Groß unter Telefon 06202/12 72 40. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 12.11.2019